Воздушная тревога объявлена в центральных и южных областях Украины

В центральных и южных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировградской, Днепропетровской областях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Ранее украинские власти заявили, что в результате российских ракетных ударов 10-11 октября поражено около 30% энергетической инфраструктуры Украины. По данным на вторник, 11 октября, без электричества остаются более 100 населенных пунктов. В Киеве и ряде других украинских городов введены веерные ограничения электроснабжения.

МВД Украины сегодня заявило о прекращении работы Национальной автоматизированной информационной системы из-за перебоев с электричеством. В связи с этим в стране приостановлена выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»