Зеленский окончательно и официально отменил День Победы 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Документ был утвержден Верховной Радой.
Изменения внесены в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая – День памяти и победы над нацизмом.
Ранее 9 мая на Украине отмечался государственный праздник День Победы над нацизмом во Второй мировой войне – вместо Дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 8 мая отмечался День памяти и примирения.
Киев, Анастасия Смирнова
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