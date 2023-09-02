российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 сентября 2023, 13:12 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Украинскому олигарху Коломойскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве

Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом говорится в официальном сообщении спецслужбы.

Как следует из заявления ведомства, в течении 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен ($13,5 млн) путем их вывоза за границу, «используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

Ранее в феврале СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте», принадлежащих Коломойскому, на сумму около $1 млрд. Олигарху вменяли причастность к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Стоит отметить, что Коломойский считался одним из главным спонсоров Владимира Зеленского во время его президентской кампании в 2019 году.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Украинские беспилотники снова пытались атаковать Белгородскую область / «Будет очень тяжело»: в Киеве признали беспомощность ВСУ без западного оружия / «Нам нужна вся Украина»: противостояние России и Запада должно выйти из «серой» зоны / Глава МИД Украины призвал «заткнуться» критиков провала контрнаступа ВСУ / И снова здравствуйте! Зеленский собрался баллотироваться на второй президентский срок / ВС РФ отразили 18 атак ВСУ и уничтожили 760 боевиков и наемников / На границе Украины и Белоруссии из-за удара молнии взорвались мины / Армия России отбила 15 атак ВСУ на пяти направлениях зоны СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Украина,