Украинскому олигарху Коломойскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве

Служба безопасности Украины обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом говорится в официальном сообщении спецслужбы.

Как следует из заявления ведомства, в течении 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен ($13,5 млн) путем их вывоза за границу, «используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

Ранее в феврале СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте», принадлежащих Коломойскому, на сумму около $1 млрд. Олигарху вменяли причастность к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Стоит отметить, что Коломойский считался одним из главным спонсоров Владимира Зеленского во время его президентской кампании в 2019 году.

Киев, Светлана Антонова

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