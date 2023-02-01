И снова Коломойский: СБУ сообщила о разоблачении масштабных схем хищений в нефтяной сфере

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабных схем хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте» на сумму около 1 млрд долларов.

Как передает корреспонденнт РИА «Новый День», сегодня утром СБУ и БЭБ провели обыски в имении олигарха Игоря Коломойского, расположенном в селе Никольское-на-Днепре в Днепропетровской области. Ему вменяют причастность к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Пока подозрения в растрате и махинациях с налогами объявлены только руководству компаний, однако в СБУ заявляют, что хищения совершались «в интересах фактических собственников и бенефициаров».

Напомним, одна из этих компаний – «Укртатнафт» была создана по распоряжению президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Причем, российской стороне принадлежало более половины акций. Однако в 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией, перешедшей в полное распоряжение структурам, связанным с группой «Приват» олигархов Коломойского и Боголюбова.

ООО «Укрнафта» образовано создали в том же 1994 году путем корпоратизации производственного объединения «Укрнафта». 50% + 1 акция принадлежали государственной компании НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролировала все та же группа «Приват».

Осенью прошлого года доли Коломойского в компаниях были национализированы. К этому моменту самого олигарха уже лишили украинского гражданства.

Добавим, что сегодня так же прошли обыски у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (по делу о крушении вертолета в Броварах), у депутата партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара (по подозрению в «финансировании терроризма»), а также в налоговой службе Киева.

Киев, Платон Ефимчук

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