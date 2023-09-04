Глава минобороны Украины Резников подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» – написал Резников в соцсетях, сопроводив пост фотографией заявления.

Как сообщал «Новый День», украинский президент Владимир Зеленский ранее объявил о смене министра обороны. Он заявил, что минобороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». По словам Зеленского, пост главы минобороны должен занять руководитель фонда госимущества Рустем Умеров.

По последним данным украинских СМИ, Умеров вслед Резниковым также подал в Верховную раду заявление об отставке.

Надо отметить, что министерство обороны Украины, возглавляемое Резников, постоянно находилось в центре внимания украинской и мировой общественности из-за громких коррупционных скандалов и нарушений в ходе всеобщей мобилизации.

По некоторым сведениям, Резников может получить назначение на должность посла Украины в Великобритании, однако сам он заявляет, что не знает о таких планах.

Киев, Наталья Петрова

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