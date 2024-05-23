ВСУ несут запредельные потери в бронетехнике. Об этом со ссылкой на военного разведчика, Героя России Рустема Клупова сообщает тг-канал «Донбасс рулит». По информации военного, только одна из самых подготовленных частей ВСУ – 21 мехбригада – под Волчанском потеряла за 2 недели боев 19 из 25 своих танков «Леопард».

Примечательно, что 9 танков из числа потерянных были уничтожены, а 10 вышли из строя из-за критических повреждений.

«С 6-ю «Леопардами» не особенно повоюешь в наступлении. Поэтому контратаки 21 бригада оставила на потом, и перешла к обороне. Напомним – речь идет о едва ли не самой боеспособной части ВСУ», – сообщает тг-канал «Донбасс рулит».

Напомним, что в Москве на Поклонной горе проходит выставка трофейной техники, которую потеряли ВСУ. Представлены там и «Леопарды».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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