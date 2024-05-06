Патриотизм и гордость – такие чувства вызывает у посетителей выставка «Трофеи армии России», где представлена захваченная в ходе специальной военной операции иностранная военная техника. Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывавший на Поклонной горе в Москве, посмотреть на заграничных «пленников» приходят целыми семьями, немало гостей – из-за рубежа. Дети разных возрастов, кто-то в пилотках, выслушивают рассказы родителей о героях 1945 года и нынешней спецоперации.

«История повторяется» – лозунг выставки. И тому доказательство – подбитые хваленые западные «экспонаты». Своего рода экскурс в прошлое накануне Дня Победы: покалеченные и опозоренные «непобедимые» машины. Вид их напрочь сбивает спесь с западных политиков, грозящих России поражением, и производителей иностранной военной техники.

На каждом таком экземпляре – «значок»-флаг страны-производителя. Рядом – табличка с описанием боевой машины и историей ее «пленения». Почти каждый гость непременно фотографируется с трофеем. Особой популярностью пользуются американские и немецкие танки Abrams и Leopard-2.

Организаторы выставки «подкололи» сотрудников посольств США, Великобритании, Германии, Франции и Польши: разместили стенд с призывом «вне очереди» полюбоваться трофейной техникой. Однако те не пожелали посмотреть на свою изувеченную технику.

Отметим, что на выставке, расположившейся рядом с Музеем Победы, представлено более 30 образцов западных трофеев, стоимость которых оценивается в несколько миллиардов долларов. 9 мая на Поклонной горе запланирована насыщенная праздничная программа. Можно будет посетить театральный фестиваль, выставки, концерты, кинопоказы и посмотреть трансляцию парада.

Работать экспозиция будет до конца мая, а мы будем ждать поступления новых натовских «экспонатов».

Москва, Ольга Ветрова

© 2024, РИА «Новый День»

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