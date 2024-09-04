российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2024, 19:54 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Верховная Рада не решилась отправить в отставку главу МИД Украины Кулебу

Сегодня Верховная Рада Украины не решилась уволить всех министров правительства, которые накануне подали заявления об отставке по собственному желанию. В частности, не хватило голосов депутатов для увольнения вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда госимущества страны Виталия Коваля, а голосование за отставку главы МИД Дмитрия Кулебы парламентарии даже не решились начинать.

В итоге Верховная Рада поддержала отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца и главы министерства юстиции Дениса Малюськи.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Хрупкая ситуация: глава МАГАТЭ оценил обстановку на Запорожской АЭС / ВС РФ сорвали попытку атаки морских дронов ВСУ на Крым / Минобороны РФ показало кадры бегства ВСУ при взятии Пречистовки (ВИДЕО) / Бои в Курской области: за сутки армия России уничтожила 450 боевиков и 15 единиц бронетехники ВСУ / Захарова предупредила Киев о «болезненных» ответных шагах на новую агрессию / Британские врачи бьют тревогу из-за супербактерий у солдат ВСУ / Джонсон призвал мобилизовать молодежь на Украине и снести Крымский мост / Зеленский заявил о планах бессрочно удерживать приграничные районы Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Киев, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Украина,