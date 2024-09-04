Верховная Рада не решилась отправить в отставку главу МИД Украины Кулебу

Сегодня Верховная Рада Украины не решилась уволить всех министров правительства, которые накануне подали заявления об отставке по собственному желанию. В частности, не хватило голосов депутатов для увольнения вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда госимущества страны Виталия Коваля, а голосование за отставку главы МИД Дмитрия Кулебы парламентарии даже не решились начинать.

В итоге Верховная Рада поддержала отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца и главы министерства юстиции Дениса Малюськи.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube