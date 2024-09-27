У союзников Киева заканчиваются деньги на оружие

новые поставки оружия для Киева оказались под угрозой – у союзников украинского режима заканчиваются деньги, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их данным, некоторые союзники испытывают трудности с финансированием, а другие отказываются увеличивать финансовую помощь Киеву. Большая часть таких обязательств Запада связана с предоставлением Украине кредита на сумму $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ, цитирует «Блумберг» ТАСС.

Союзники Киева «все еще ведут торги по поводу окончательных деталей этой сделки», и США пытаются не допустить, чтобы Венгрия заблокировала усилия Евросоюза на этот счет. Окончательная сумма может оказаться недостаточной, если не будет достигнуто соглашение, отмечается в публикации.

Но даже если подобное соглашение будет достигнуто, $50 млрд «все равно недостаточно для поддержки нужд Украины в течение еще одного года» конфликта, подчеркивают лица, осведомленные о ситуации.

Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены до завершения Россией спецоперации и «выплаты ущерба». 14 июня представитель вашингтонской администрации на брифинге заявил, что Украина может рассматривать кредит стран G7 в размере $50 млрд в качестве гранта, ей не нужно будет ничего возмещать.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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