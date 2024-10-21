Шеф Пентагона объявил о новом пакете военной помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин, прибывший сегодня в Киев с необъявленным ранее визитом, заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.

По данным украинских СМИ, речь идет о боеприпасах для HIMARS, а также для других артиллеристских систем, противотанковых системах Javelin и AT-4, бронетранспортерах M113, спутниковом оборудовании, а также стрелковом оружии и боеприпасах, оборудовании для защиты критической инфраструктуры и запчастях.

Судя по данным американской прессы, вопрос о разрешении Киеву наносить удары вглубь России вряд ли будет подниматься со стороны шефа Пентагона. Вашингтон не принял по этому поводу положительное решение.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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