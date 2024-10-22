Украина осталась без генпрокурора: ушел в отставку после громкого скандала

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своей отставке после громкого скандала с массовым предоставлением фальшивых инвалидностей и других льгот сотрудникам органов государственной власти, в том числе прокурорам.

«В данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора», – заявил он.

На заседании Совета по национальной безопасности Украины президент Владимир Зеленский обратил внимание на «позорные факты злоупотреблений», которые были установлены, в том числе в системе органов прокуратуры. Скандал разгорелся после проверки центров медико-социальной экспертизы, которую провела Служба безопасности Украины. По ее итогам 64 чиновникам были предъявлены обвинения, более 4 тысяч заключений об инвалидности признаны фиктивными.

В итоге сегодня Зеленский подписал указ о ликвидации в стране центров медико-социальной экспертизы с 31 декабря 2024 года.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube