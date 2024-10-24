Генсек ООН Антониу Гутерриш попал в базу «Миротворец». Об этом сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Киевские террористы внесли в базу «Миротворец» Генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую нижнюю, которая является списком намеченных жертв или, как ещё говорят, списком по уничтожению.

Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же нормальный протеже. Напомню, Гутерреш – португалец, по случаю прописки свято преданный заветам НАТО», написала Мария Захарова в своем тг-канале.

Напомним, что накануне, 23 октября, Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, а МИД Украины раскритиковал его, припомнив, что на «саммит мира» в Швейцарии генсек ОНН не приехал.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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