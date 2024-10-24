«Наихудший вариант…» Киев готовит мобилизацию женщин

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказался за подготовку украинских женщин к военной службе. По его словам, необходимо рассматривать «наихудший вариант», когда украинок нужно будет мобилизовать на фронт

«Необходимо рассматривать наихудший вариант развития военных операций и наиболее негативные результаты их проведения. Это делается для того, чтобы минимизировать риски. Требуется ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, не обучить?» – сказал Тимочко в интервью украинским СМИ.

Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ также выступал за снижение возраста мобилизации, называя такое решение «реальным сценарием».

«Если мы окажемся в ситуации, когда нам действительно не будет откуда черпать дополнительный ресурс для обороны нашей страны, то снижение мобилизационного возраста вполне реальный сценарий развития событий. Нам придется очень резко мобилизовывать граждан, которые попадают под снижение мобилизационного возраста», – заявлял Тимочко.

Стоит отметить, что год назад на Украине ограничили выезд за рубеж женщинам, которые с 1 октября должны были встать на воинский учет. Решение касалось медработниц и фармацевтов. Тогда власти заявляли, что расширять перечень специальностей для обязательной постановки на военный учет пока не собираются.

В последнее время в украинской прессе вновь стали появляться сообщения, что США давят на Киев для снижения планки мобилизации, которая сейчас составляет 25 лет, до 18 лет.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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