Украинские власти отказали генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите на Украину. Виной всему стал его приед на саммит БРИКС в Казани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

«После Казани хотел приехать на Украину, но Зеленский не утвердил этот визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет», – приводит агентство слова источника.

Он также обвинил генсека ООН в том, что тот «оскорбил международное право» своей поездкой в Россию, отмечают РИА Новости.

Гутерреш 23 и 24 октября провел в Казани, где принял участие в саммите БРИКС и встретился с президентом Путиным. Это была первая поездка генсека ООН в Россию с 2022 года.

На этом фоне Владимир Зеленский в день ООНвыступил с хамским высказыванием в адрес Гутерреша.

До этого на генсека ООН обиделся украинский МИД, упрекнув его в том, что он отправится на саммит БРИКС, но при этом проигнорировал июньскую конференцию по Украине в Швнйцарии. Министерство назвало выбор Гутерреша неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН».

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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