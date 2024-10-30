Украина пытается договориться с Россией не бить по объектам энергетики накануне «самой тяжелой зимы в истории»

Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры, пишет газета FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Посредником в диалоге выступает Катар.

Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные. Аналогичные переговоры проходили в августе, но были сорваны вторжением вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион, сказано в материале, который цитирует «Коммерсант».

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который участвует в консультациях, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами. Вместе с тем, продолжил источник FT, пока Киев планирует продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы. Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. В конце августа глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что страну ждет, возможно, «самая тяжелая зима в истории».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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