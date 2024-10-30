российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 октября 2024, 14:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Кремле назвали вбросом данные о переговорах с Киевом о прекращении ударов по энергетическим объектам

Информация о якобы проведении переговоров Москвы и Киева о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре не имеет отношения к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее британская газета The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила о консультациях Москвы и Киева по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Украинцы столкнулись со сбоями в геолокации и оказались в Белоруссии / Эстония задумалась о покупке дронов у Украины / Битва за Купянск: российские войска приближаются к городу / В Росгвардии уточнили детали прорыва диверсантов в Брянскую область / «Томагавки»: СМИ раскрыли секретную часть плана Зеленского / Рада одобрила продление военного положения на Украине / «Они нас «укусили», мы их уничтожим»: Кадыров пообещал возмездие за атаку на университет спецназа / Бои в Курской области: армия России отразила пять атак ВСУ и продолжила наступление

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,