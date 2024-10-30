В Кремле назвали вбросом данные о переговорах с Киевом о прекращении ударов по энергетическим объектам

Информация о якобы проведении переговоров Москвы и Киева о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре не имеет отношения к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее британская газета The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила о консультациях Москвы и Киева по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.

Москва, Анастасия Смирнова

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