Украинские власти показали кусочки «Орешника» небольшой группе иностранных журналистов

Власти Украины предоставили доступ к обломкам ракеты «Орешник» небольшой группе иностранных журналистов, сообщает Reuters. Уточняется, что репортеров попросили не раскрывать точное местоположение объекта по соображениям безопасности.

«Обугленные и раскрошившиеся обломки были разложены в ангаре на объекте, где проводится криминалистическая экспертиза», – говорится в публикации.

Следователи изучают обломки новой баллистической ракеты средней дальности. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил журналистам, что это первый случай, когда на территории страны были обнаружены такие обломки, сообщают «Ведомости».

Напомним, что 21 ноября ВС РФ в результате комбинированного удара поразили новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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