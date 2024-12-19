Киев решил полностью заблокировать украинский транзит российского газа в Европу

Владимир Зеленский предупредил о полной блокировке транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2025 года. По его словам, трубопровод не откроют даже в случае закупок «голубого топлива» третьими странами.

«Заниматься транзитом российского газа мы не будем... Мы не хотим играться. Когда это будет другая страна, она получает от России газ, а потом транзитирует свой газ, это то же самое, что передавать деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в РФ до окончания войны, можно думать», – заявил Зеленский.

Ранее сегодня на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин со своей стороны подтвердил, что контракта на транзит газа в Европу через Украину больше не будет, но «Газпром» это переживет.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube