Кличко рассказал о взрывах и пожарах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях и пожарах в городе после серии ночных и утренних взрывов.

По данным Кличко, которые он транслирует в своем тг-канале, в Голосеевском районе города повреждена тепломагистраль. В Соломенском и Шевченковском районах начались пожары. Что именно горит – не уточняется.

В свою очередь украинская госслужба по ЧС заявила, что в Бориспольском районе Киева горят склады.

Между тем очевидцы сообщают, что в Киеве прогремело не менее шести мощных взрывов. Над городом поднимается яркое зарево.

Как ранее писал «Новый День», на Украине повсеместно объявлена воздушная тревога.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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