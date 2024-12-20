Кличко рассказал о взрывах и пожарах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях и пожарах в городе после серии ночных и утренних взрывов.
По данным Кличко, которые он транслирует в своем тг-канале, в Голосеевском районе города повреждена тепломагистраль. В Соломенском и Шевченковском районах начались пожары. Что именно горит – не уточняется.
В свою очередь украинская госслужба по ЧС заявила, что в Бориспольском районе Киева горят склады.
Между тем очевидцы сообщают, что в Киеве прогремело не менее шести мощных взрывов. Над городом поднимается яркое зарево.
Как ранее писал «Новый День», на Украине повсеместно объявлена воздушная тревога.
Киев, Елена Васильева
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