В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели мощные взрывы

Воздушная тревога объявлена утром 20 декабря на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В 07.35 мск сирены воздушной тревоги сработали в украинской столице, а спустя минуту тревога распространилась на все регионы страны.
По информации мониторинговых телеграм-каналов, на фоне тревоги серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Отмечается, что в городе раздались как минимум четыре сильных взрыва, после которых видны яркие вспышки и зарево. Мэр города Виталий Кличко в свою очередь сообщил, что в Киеве работают силы ПВО.
«Массированный ракетный удар по Киеву. Есть прилеты по объектам инфраструктуры», – пишет телеграм-канал «Военный обозреватель».
Кроме того, по информации пабликов, взрывы прогремели в Черкасской области.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области.
Киев, Наталья Петрова
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