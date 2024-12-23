В Киеве заговорили о неизбежности переговоров с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что переговоры Киева с Москвой являются неизбежностью. По его словам, Украина должна быть к ним готова в свете победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

«Мы понимаем, что переговоры – это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной», – сказал Лещенко в эфире украинского телемарафона, чьи слова приводит ТАСС.

Советник главы офиса Зеленского отметил, что нам нужно понять, что в США произошли изменения, которые потребуют от украинской стороны «готовности к переговорам». Он напомнил, что когда Трамп шел на выборы, он сказал, что остановит конфликт, и в этих условиях он будет смотреть, кто к этому готов.

Вместе с тем Лещенко заявил, что не будет «ни Минска, ни Стамбула». Под этим он подразумевает минские соглашения 2015 года и стамбульские договоренности 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова вести переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей, с учетом реалий на земле и только с легитимными властями.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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