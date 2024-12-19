Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей, с учетом реалий на земле и только с легитимными властями. По его словам, Россия готова вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским только в том случае, если он примет участие в президентских выборах и получит легитимность.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность… Мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», – сказал глава государства на итоговой пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что подписывать итоговые документы Россия будет только с легитимной властью Украины.

«Подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью находится под главой режима. Это чисто формальный юридический вопрос», – отметил глава государства.

«Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все», – заключил Путин.

Напомним, президент РФ в июне на встрече с руководством МИД назвал условия по мирному урегулированию на Украине. Это должна быть не заморозка, а прекращение конфликта, указал он. Мирное предложение Москвы в том числе включает вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от планов по вступлению в НАТО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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