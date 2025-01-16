Британия будет ежегодно выделять Киеву военную помощь на $3,6 млрд

Лондон будет выделять Киеву ежегодно военную помощь на $3,6 млрд ежегодно. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Мы договорились, по меньшей мере, о $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине, так долго, сколько это будет нужно», – сказал он, добавив, что Киев в 2025 году рассчитывает получить от Лондона помощь в общем размере на $6,6 млрд.

Как отмечается на сайте президента Украины, Киев и Лондон заключили 100-летнее соглашение о партнерстве.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube