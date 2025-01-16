Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал государства, которые являются членами НАТО, но хотят не допустить вступление Украины в Североатлантический альянс. По его словам, это США, Германия, Словакия и Венгрия.

«Соединенные штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия: они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО...» – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, у каждой из этих стран «свои причины», по которым они не видят Украину в составе альянса.

Ранее Зеленский называл одной из гарантий безопасности вступление его страны в Североатлантический альянс, хотя Москва выступает категорически против этого.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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