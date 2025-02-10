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Понедельник, 10 февраля 2025, 20:41 мск

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Зеленский анонсировал визит в Киев «серьезных людей»

Фото: соцсети Зеленского

В Киеве ожидают визит «серьёзных людей» из администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава украинского режима Владимир Зеленский. По его словам, переговоры пройдут перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая намечена на 14-16 февраля.

«Для меня сегодня важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, на совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общие видения главных вещей, как остановить Путина, как дать гарантии безопасности Украине. Мы будем работать очень сильно», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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