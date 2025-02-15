Зеленский заявил, что украинцы против выборов в стране и не хотят о них говорить

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей срок президентских полномочий истек в мае 2024 года, заявил на полях Мюнхенской конференции, что украинцы не хотят выборов. Тем, кого это не устраивает, он посоветовал сменить гражданство.

«Украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить», – утверждает Зеленский. По его мнению, сейчас главное сохранить единство, и этот вопрос касается будущего страны.

«Речь идет не обо мне, а о будущем нашей страны. Нам нужно единство во время войны. Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов на Украине], они могут выбрать другое гражданство», – цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине могут быть проведены после завершения горячей фазы боевых действий и отмены военного положения в стране. По его словам, для такого развития событий Киеву нужны гарантии безопасности.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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