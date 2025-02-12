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Среда, 12 февраля 2025, 19:05 мск

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Зеленский обозначил условие для проведения выборов на Украине

Фото: соцсети Зеленского

Выборы на Украине могут быть проведены после завершения горячей фазы боевых действий и отмены военного положения в стране. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью западным СМИ.

По его словам, для такого развития событий Киеву нужны гарантии безопасности. «Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог вернуться через два месяца. Нет, это невозможно. И поэтому горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное. Я не знаю… Хочу сказать, что если нет военного положения, то парламент должен провести выборы. Объявить дату и т. д. и предпринять законодательные шаги», – цитируют слова Зеленского украинские СМИ.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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