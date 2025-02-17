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Понедельник, 17 февраля 2025, 12:22 мск

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Зеленский предъявил новые требования Западу

Фото: соцсети Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников гарантий безопасности, аналогичных тем, какие есть у Израиля. Также он заявил в интервью NBC, что Киеву нужны большая, сильная армия и членство в Евросоюзе.

По словам Зеленского, Израиль не является членом НАТО, но получает защиту от США, Франции, Великобритании и других союзников.

«Израиль не входит в НАТО, но почему эти страны [помогали]? Это замечательно, что они сбивали иранские ракеты, но Израиль не состоит в альянсе. Значит, у них есть особенные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Думаю, нам очень сильно нужны такие же», – заявил он (цитата по РИА «Новости»).

Также Зеленский заявил, что Киеву необходимо большое количество ракет на случай «нового вторжения» и нужна большая армия как у России. Кроме того, он продолжает настаивать на членстве Украины в ЕС в качестве экономических гарантий для страны, пишет «Российская газета».

Ранее глава киевского режима оценил шансы Украины на выживание очень низкими, если США откажутся предоставлять Киеву помощь.

Вместе с тем на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский обвинил США в утрате Украиной 4 тыс. квадратных километров территории в 2024 году из-за медленных поставок оружия со стороны Вашингтона.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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