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Вторник, 18 февраля 2025, 19:42 мск

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Зеленский пытается протестовать против переговоров РФ и США: отказался ехать в Саудовскую Аравию

Фото: соцсети Зеленского

Киев не согласится на ультиматум, который готовят Москва и Вашингтон без участия украинской стороны. Об этом заявил Владимир Зеленский в Турции после переговоров с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» – сказал Зеленский.

При этом глава киевского режима заявил, что его запланированный на завтра визит в Саудовскую Аравию не состоится и будет перенесен, поскольку его не пригласили в Эр-Рияд на переговоры Москвы и Вашингтона.

«Нас не приглашали на встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию завтра», – пояснил Зеленский, слова которого цитируют украинская пресса.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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