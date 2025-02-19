Зеленский не уйдет в отставку, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО

Владимир Зеленский не оставит пост президента, пока Украину не примут в Евросоюз и НАТО, следует из его интервью немецкому изданию ARD. По его словам, если Украину возьмут в ЕС и Североатлантический альянс, он будет больше не нужен.

Зеленский отметил, что «готов на все ради мира на Украине», сообщает «Страна.ua». Однако, продолжил Зеленский, Россия хочет от него избавиться. «Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для [президента РФ Владимира] Путина», – полагает он.

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», – указал Зеленский.

При этом он поспорил с президентом США Дональдом Трампом насчет его слов о рейтинге доверия главе киевского режима в 4% и необходимости проведения выборов. Зеленский утверждает, что его рейтинг, согласно вышедшему сегодня утром опросу КМИС (Киевский международный институт социологии – прим. ред.), составляет 57%. «Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится», – заявил он.

По утверждению Зеленского, дезинформация про его низкую поддержку на Украине «идет от России». «У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», накануне Трамп подверг резкой критике Зеленского, указав на его непопулярность на Украине и непонятную растрату американской помощи, выделенной после начала конфликта с Россией. Поводом для критики стало осуждение Зеленским российско-американских переговоров, состоявшихся во вторник в Саудовской Аравии. Трамп жестко раскритиковал отсутствие выборов на Украине, указав, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего лишь 4%.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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