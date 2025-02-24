Верховная рада Украины не смогла принять заявление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским работы на посту президента. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Это произошло в присутствии представителей Евросоюза.

Заявление, в котором говорилось, что Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины» набрало только 218 голосов при 226 необходимых.

Помимо еврокомиссаров на заседании также присутствуют представители ряда стран Европы, пишет «Страна.ua».

Надо отметить, что президент США Дональд Трамп настаивает на проведения выборов на Украине, называя Зеленского «диктатором без выборов» и указывая, что его рейтинг одобрения рухнул до 4%.

Президентские полномочия Зеленского истекли еще 20 мая 2024 года. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения – под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube