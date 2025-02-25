Рада со второй попытки проголосовала в поддержку Зеленского

Верховная рада Украины со второго раза приняла постановление в поддержку продолжения исполнения Владимиром Зеленским своих полномочий. Накануне парламент провалил соответствующее голосование.

Сегодня, 25 февраля, постановление о поддержке Зеленского поддержали 268 депутатов, 12 парламентариев не голосовали. Накануне за этот же документ проголосовали только 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. На вчерашнем заседании Рады присутствовали еврокомиссары и представители стран Европы.

В принятом сегодня постановлении говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия «до вступления в должность новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения (под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования).

На проведения выборов на Украине настаивает президент США Дональд Трамп. Он подверг Зеленского резкой критике, назвав его «диктатором без выборов» и указав, что его рейтинг одобрения рухнул до 4%.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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