На Украине взорвался металлургический завод

На Украине произошел мощный взрыв на металлургическом заводе «Каместсталь» в Каменском Днепропетровской области. На Кадрах с места событий, которые распространяются в социальных сетях, видно, как стены разносит взрывом изнутри, а потом начинают падать обломки, в небо уходит черный дым.
По информации украинских СМИ, взрыв не связан с прилетом ракеты или БПЛА, а объясняется неким нарушением технологического процесса.
В холдинге «Метинвест», которому принадлежит предприятие, произошедшее пока никак не комментируют.
Напомним, что завод 2016 года носил название «Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского». Это одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины и единственный поставщик заготовок для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай, рельсов для метрополитена и т.д.
Киев, Елена Васильева
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