На Украине взорвался металлургический завод

На Украине произошел мощный взрыв на металлургическом заводе «Каместсталь» в Каменском Днепропетровской области. На Кадрах с места событий, которые распространяются в социальных сетях, видно, как стены разносит взрывом изнутри, а потом начинают падать обломки, в небо уходит черный дым.

По информации украинских СМИ, взрыв не связан с прилетом ракеты или БПЛА, а объясняется неким нарушением технологического процесса.

В холдинге «Метинвест», которому принадлежит предприятие, произошедшее пока никак не комментируют.

Напомним, что завод 2016 года носил название «Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского». Это одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины и единственный поставщик заготовок для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай, рельсов для метрополитена и т.д.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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