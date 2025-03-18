Стали известны результаты социологии об отношении украинцев к собственной власти. Опрос проводился в феврале этого года Киевским международным институтом социологии (финансируется из средств Агентства США по международному развитию USAID) и Фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией). Авторы исследования подчеркнули, что опрашивали только совершеннолетних украинцев, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях.

В частности, задавали вопрос, что они чувствуют к нынешней власти: выбрать нужно было три варианта ответа из 12 предложенных. Больше всего опрошенных говорили о разочаровании (32%) и надежде (28%). Далее следуют такие ответы, как «стыд» (17%), «гнев» (16%), «сострадание» (15%), «гордость» (13%), «ненависть» (11%), «страх» (8%), «признательность» (8%), «безразличие» (6%), «симпатия» (6%) и «смех» (4%).

Киев, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

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