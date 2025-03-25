В Эр-Рияде прошел второй раунд переговоров США и Украины

Делегации США и Украины завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, сообщают украинские СМИ со ссылкой на осведомленный источник. «Точное время начала не сообщалось, но продлились они недолго», – информирует издание «Страна.ua».

Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что в ходе нового раунда переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская стороны обсуждают 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам и перемирие в Черном море.

«В понедельник после встречи с украинцами в воскресенье американская делегация провела более 12-часовые переговоры со своими российскими коллегами по тем же вопросам», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что делегация Украины осталась в Эр-Рияде дожидаться результатов прошедшей в понедельник встречи делегаций России и США.

Сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что содержание российско-американских консультаций, которые прошли накануне в Саудовской Аравии, не будет раскрываться.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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