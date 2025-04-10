Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса обозначил «красную линию» для Киева на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никто не может указывать, какие вооруженные силы могут быть у Украины. Принятие ограничений по их численности или общей боеготовности будет «красной линией» на переговорах по завершению конфликта, заявили в Киеве, передает «Рейтер».

«Это принципиальная позиция Украины: никто <…>не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть», – цитирует Палису РИА «Новости».

По словам замглавы офиса Зеленского, Киев заявил Вашингтону, что принятие ограничений по размерам ВСУ или общей готовности войск Украины станет «красной линией» на переговорах по завершению украинского конфликта.

Ранее Зеленский допустил компромиссы относительно утраченных Украиной территорий, несмотря на «красную линию» в признании их российскими.При этом глава киевского режима считает, что «справедливый мир» будет возможен только тогда, когда будут возвращены все территории».

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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