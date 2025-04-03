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Четверг, 3 апреля 2025, 21:25 мск

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«Красная линия»: Зеленский допустил компромисс по потерянным Украиной территориям

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил компромиссы относительно утраченных Украиной территорий, несмотря на «красную линию» в признании их российскими.

«Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», – цитируют украинские СМИ выступление Зеленского на встречи с предпринимателями Черниговской области.

При этом глава киевского режима считает, что «справедливый мир» будет возможен только тогда, когда будут возвращены все территории».

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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