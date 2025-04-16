Рада продлила военное положение и мобилизацию до августа

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Об этом сообщает телеграм-канал «Страна.ua».

Утвержденные законопроекты предусматривают продление военного положения и мобилизации до 6 августа, начиная с 9 мая.

По информации издания, единственным проголосовавшим против проектов законов был депутат Алексей Гончаренко*.

Ранее сообщалось, что депутаты партии Зеленского «Слуга народа» угрожали парламентариям, которые не хотели голосовать за продление военного положения и мобилизации на Украине. «Вчера таковых раскритиковал спикер Стефанчук, а сегодня к нему присоединился глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия», – пишет «Страна».

Издание отмечает, что продление военного положения критикуют в партии Петра Порошенко* и отдельные оппозиционные депутаты, к примеру, покинувший страну Артем Дмитрук. Он заявлял, что в Раде депутатам рассылают сообщения о «принятии мер» по итогам голосования за военное положение.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине.

На прошлой неделе украинский депутат Ярослав Железняк анонсировал скорое продление Радой военного положения на Украине. Он отмечал, что после очередного решения парламента о продлении военного положения речи о проведении выборов президента Украины не может быть до начала августа.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента отменили, сославшись на военное положение.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube