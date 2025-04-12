Верховная рада Украины на следующей неделе продлит на 90 дней военное положение и мобилизацию в стране. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в видео на своем YouTube-канале. По его словам, это произойдет 15-18 апреля. Военное положение будет действовать до 6 августа.

Депутат ожидает, что 14 или 15 апреля соответствующие законопроекты Зеленский внесет в Раду. После рассмотрения их профильным комитетом проекты вынесут на общее голосование.

Таким образом, по словам Железняка, после очередного решения парламента о продлении военного положения речи о проведении выборов президента Украины не может быть до начала августа. «Все, кто ожидал, что осенью <…> будут объявлены выборы, ошибались», – заявил депутат.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента отменили, сославшись на военное положение.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что мирные переговоры с нынешним президентом Украины будут нелегитимны, поскольку срок его полномочий истек.

Меж тем Зеленский заявлял западным СМИ, что выборы на Украине могут быть проведены после завершения горячей фазы боевых действий и отмены военного положения в стране.

В Вашингтоне, в свою очередь, настаивают на выборах президента Украины. Как заявлял спецпредставитель президента США Кит Келлог, избирательная кампания возможна уже в 2025 году – особенно, если Киев сможет договориться о перемирии с Москвой. Он подчеркнул, что президентские и парламентские выборы на Украине, приостановленные во время войны с Россией, «нужно провести».

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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