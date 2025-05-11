Зеленский ответил на предложение о переговорах

Украина ответила на предложение Москвы начать переговоры в Стамбуле 15 мая. Киев готов пойти на это только если Москва согласится на предложенное Киевом и рядом стран Евросоюза прекращение огня с 12 мая. Об этом Владимир Зеленский написал в X.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», – пишет Зеленский.

Напомним, что сегодня ночью Владимир Путин на брифинге сообщил СМИ, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом без предварительных условий с того места, где они были прерваны Киевом в 2022 году.

Дональд Трамп инициативу Москвы одобрил, анонсировав интересную неделю для России и Украины. Французский президент Макрон выразил мнение, что просто переговоров в качестве предложения из Москвы недостаточно, чтоб сдвинуть с мертвой точки украинский вопрос.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube