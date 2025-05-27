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Вторник, 27 мая 2025, 21:57 мск

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Киев передал в Вашингтон предложения по прекращению огня на Украине

Американская администрация получила список условий от Киева по началу прекращения огня на Украине и последующего урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

Заместитель руководителя офиса главы киевского режима Игорь Брусило со своей стороны уточнил, что предложения Киева касаются именно прекращения огня.

По его словам, прекращение огня на Украине должно быть безусловным, потому что это якобы даст возможность сесть за стол переговоров, за которым будут обозначены все последующие этапы мирного урегулирования.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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