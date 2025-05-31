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Суббота, 31 мая 2025, 12:12 мск

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Власти Сумской области расширили зону принудительной эвакуации

Фото: freepik

В Сумской области на фоне продвижения ВС России расширили зону обязательной эвакуации. Людей вывозят еще из 11 поселений Сумского района. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров в своих соцсетях.

Распоряжение об обязательной эвакуации касается Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченок, Цимбаловки, Шкуратовки, Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки, уточнил он.

Всего под принудительную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

Накануне Григоров назвал ситуацию в регионе сложной из-за продвижения российских войск. По его утверждению, из Сумской области уже вывезены 58% населения, подлежащего принудительной эвакуации.

Напомним, в конце апреля на востоке Днепропетровской области, к границе которой в ходе наступления приблизилась российская армия, была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми в четырех селах.

Сумы, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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