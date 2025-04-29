В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на фоне наступления ВС РФ

На востоке Днепропетровской области, к границе которой в ходе наступательных действий приблизились российские войска, объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на власти Межевской поселковой общины.

Под эвакуацию попали села Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.

Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили, что российская армия приблизилась к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки в ДНР.

Как пишет российский тг-канал «Военная хроника», факт эвакуации в глубине Днепропетровской области является косвенным подтверждением того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей линии фронта. В Киеве могут говорить, что все под контролем, но на местах уже готовятся к худшему, отмечается в публикации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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