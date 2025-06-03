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Вторник, 3 июня 2025, 10:51 мск

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Глава офиса Зеленского отправился в США

Андрей Ермак. Фото: администрация Зеленского

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак летит в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. Цель поездки не уточняется.

Согласно данным мониторингового ресурса FlightAware, самолет Airbus A319, который связывают с главой киевского режима Владимиром Зеленским, вылетел из Польши в Ирландию вечером 2 июня. После остановки в ирландском аэропорту «Шеннон» борт направился в США.

Как информирует Reuters со ссылкой на украинский источник, Ермак направляется в США вместе с первым вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко. Во время официального визита, как ожидается, они посетят Вашингтон.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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