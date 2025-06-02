Мединский: это комплексное предложение для разрешения кризиса. Текст меморандума

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает российский меморандум комплексным предложением, которое способно привести к долгосрочному миру на Украине или к прекращению огня. По словам Мединского, переговоры прошли хорошо. Стороны согласовали масштабный обмен пленными (точное количество будет известно позже), обмен всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных, а также военнослужащих младше 25 лет.
Украина также в одностороннем порядке получит 6 тысяч тел погибших военнослужащих, которые были идентифицированы и хранились в заморозке. Поезд с ними на днях отправится на Украину. На отдельных участках фронта на 2-3 дня будет объявлено о прекращении огня для сбора тел погибших.
Следующий этап переговоров готовится, скорее всего, он состоится также в Стамбуле.
Текст российского меморандума:
Раздел I
Основные параметры окончательного урегулирования
– международное признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей, вывод с их территории подразделений ВСУ;
– нейтралитет Украины, отказ от вступления в любые военные союзы и коалиции, запрет на размещение на ее территории иностранных вооруженных формирований и баз;
– подтверждение неударного статуса Украины;
– установление предельной численности ВСУ;
– обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения, призвание официального статуса русского языка;
– законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма, роспуск националистических формирований;
– снятие всех санкций и запретов между Россий и Украиной;
– решение вопросов, связанных с воссоединением семей;
– отказ от претензий в связи с нанесенным ущербом;
– снятие ограничений в отношении УПЦ;
– поэтапное восстановление дипломатических отношений.
Раздел 2. Условия прекращения огня
Вариант 1:
– Начало полного вывода ВСУ с территории РФ, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.
Вариант 2. «Пакетное предложение»:
– запрет на передислокацию ВСУ;
– прекращение мобилизации и начало демобилизации;
– прекращение иностранных военных поставок;
– исключение военного присутствия третьих стран на Украине;
– гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ;
– создание двустороннего центра мониторинга прекращения огня;
– взаимное освобождение удерживаемых лиц;
– отмена военного положения на Украине;
– объявление даты выборов президента Украины не позднее 100 дней после отмены военного положения.
Последовательность шагов
– начало работы над текстом Договора;
– объявление 2-3-дневного перемирия для сбора тел погибших в серой зоне;
– передача Украине шести тысяч тел погибших;
– подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами его выполнения;
– после отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня;
– проведение выборов и формирование органов власти на Украине;
– подписание Договора;
– одобрение договора юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН;
– ратификация, вступление Договора в силу, его реализация.
Москва, Елена Васильева
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