Мединский: это комплексное предложение для разрешения кризиса. Текст меморандума

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает российский меморандум комплексным предложением, которое способно привести к долгосрочному миру на Украине или к прекращению огня. По словам Мединского, переговоры прошли хорошо. Стороны согласовали масштабный обмен пленными (точное количество будет известно позже), обмен всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных, а также военнослужащих младше 25 лет.

Украина также в одностороннем порядке получит 6 тысяч тел погибших военнослужащих, которые были идентифицированы и хранились в заморозке. Поезд с ними на днях отправится на Украину. На отдельных участках фронта на 2-3 дня будет объявлено о прекращении огня для сбора тел погибших.

Следующий этап переговоров готовится, скорее всего, он состоится также в Стамбуле.

Текст российского меморандума:

Раздел I

Основные параметры окончательного урегулирования

– международное признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей, вывод с их территории подразделений ВСУ;

– нейтралитет Украины, отказ от вступления в любые военные союзы и коалиции, запрет на размещение на ее территории иностранных вооруженных формирований и баз;

– подтверждение неударного статуса Украины;

– установление предельной численности ВСУ;

– обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения, призвание официального статуса русского языка;

– законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма, роспуск националистических формирований;

– снятие всех санкций и запретов между Россий и Украиной;

– решение вопросов, связанных с воссоединением семей;

– отказ от претензий в связи с нанесенным ущербом;

– снятие ограничений в отношении УПЦ;

– поэтапное восстановление дипломатических отношений.

Раздел 2. Условия прекращения огня

Вариант 1:

– Начало полного вывода ВСУ с территории РФ, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.

Вариант 2. «Пакетное предложение»:

– запрет на передислокацию ВСУ;

– прекращение мобилизации и начало демобилизации;

– прекращение иностранных военных поставок;

– исключение военного присутствия третьих стран на Украине;

– гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ;

– создание двустороннего центра мониторинга прекращения огня;

– взаимное освобождение удерживаемых лиц;

– отмена военного положения на Украине;

– объявление даты выборов президента Украины не позднее 100 дней после отмены военного положения.

Последовательность шагов

– начало работы над текстом Договора;

– объявление 2-3-дневного перемирия для сбора тел погибших в серой зоне;

– передача Украине шести тысяч тел погибших;

– подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами его выполнения;

– после отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня;

– проведение выборов и формирование органов власти на Украине;

– подписание Договора;

– одобрение договора юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН;

– ратификация, вступление Договора в силу, его реализация.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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