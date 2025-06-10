Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины может только лично он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что украинская делегация имеет право обсуждать гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными и прекращение огня.

«Однако у них нет полномочий на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях – это дело мое и [президента России Владимира] Путина», – сказал Зеленский в интервью изданию Valasz Online, передает «Страна.ua».

«Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», – добавил он.

Если Украина получит надлежащие гарантии безопасности, исключающие возобновление боевых действий, то «у нас будет время принять решение по территориальным вопросам дипломатическим путем», – продолжил Зеленский. «И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь», – подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в возможности переговоров на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне недавних терактов в отношении гражданских лиц на территории России. «Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» – сказал глава государства, его слова приводит «Интерфакс».

В то же время Путин согласился, что для достижения целей СВО необходимо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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