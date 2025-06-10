российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 июня 2025, 16:19 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины может только лично он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что украинская делегация имеет право обсуждать гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными и прекращение огня.

«Однако у них нет полномочий на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях – это дело мое и [президента России Владимира] Путина», – сказал Зеленский в интервью изданию Valasz Online, передает «Страна.ua».

«Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», – добавил он.

Если Украина получит надлежащие гарантии безопасности, исключающие возобновление боевых действий, то «у нас будет время принять решение по территориальным вопросам дипломатическим путем», – продолжил Зеленский. «И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь», – подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в возможности переговоров на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне недавних терактов в отношении гражданских лиц на территории России. «Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» – сказал глава государства, его слова приводит «Интерфакс».

В то же время Путин согласился, что для достижения целей СВО необходимо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Минобороны России сообщило о ночном ударе по военным заводам в Киеве / Балицкий опубликовал третий список погибших солдат ВСУ, от которых отказался Киев / Российская армия продвинулась на Купянском направлении / 102 украинских беспилотника уничтожены за ночь над регионами России / В Белгородской области дрон ВСУ взорвался на автостоянке / Генсек НАТО заявил о необратимости будущего вступления Украины в альянс / Мединский: Мирный договор с Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года / Из украинского плена вернули первую группу российских военных до 25 лет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Украина,