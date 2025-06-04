«О чем говорить с террористами?» Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом

Президент РФ Владимир Путин усомнился в возможности переговоров на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов в отношении гражданских лиц на территории России.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» – сказал глава государства, слова которого цитирует «Интерфакс».

«И за что их поощрять – предоставлять передышку в боевых действиях, которая будет использована для «накачки» режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях», – подчеркнул Путин.

На совещании с членами правительства глава государства также обратил внимание, что происходящее подтверждает опасения, что «и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов».

«Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне», – сказал президент.

В то же время Путин согласился, что для достижения целей СВО надо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации, уточняет ТАСС.

Напомним, в результате терактов семь человек погибли и еще более 100 – получили ранения.

Москва, Елена Володина

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