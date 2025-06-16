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Понедельник, 16 июня 2025, 21:16 мск

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Зеленский заявил о готовности Киева покупать оружие у США

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении просить у президента США Дональда Трампа продавать вооружения для Украины. Их встреча планируется на саммите «Большой семерки», который пройдет в Канаде с 16 по 17 июня.

По словам Зеленского, речь идет именно о покупке оружия.

«Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность», – сказал Зеленский, слова которого цитируют украинские СМИ.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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