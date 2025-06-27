Главком ВСУ назвал «самое горячее» направление для ВСУ на фронте

Самая сложная обстановка для вооруженных сил Украины сложилась на красноармейском (покровском) направлении. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Покровское направление остается самым горячим», – отметил он в своем телеграм-канале, добавив, что провел по этому поводу совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.
Накануне Сырский назвал одним из основных заданий ВСУ оборону Сумской области и объявил о создании спецгруппы, первоочередным заданием которой станет усиление фортификаций в регионе.
Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю с 21 по 27 июня российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Киев, Анастасия Смирнова
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