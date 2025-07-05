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Суббота, 5 июля 2025, 19:51 мск

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Зеленский сделал заявление о массированной атаке дронов по территории России

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что атаки российской территории не прекратятся, благодаря западным партнерам, включая США. По его словам, сейчас его режим «масштабирует» совместное производство дальнобойного оружия.

«Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного…» – говорится в заявлении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале Зеленского.

«На этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом», – уточнил глава киевского режима.

В течении последних суток вооруженные формирования Украины возобновили массированные атаки российской территории с помощью беспилотников. Только за сегодняшнюю ночь над регионами РФ было сбито 94 вражеских БпЛА.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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